Geht Evil Jared Hasselhoff (46) etwa ins RTL-Dschungelcamp 2018? Der Bloodhound Gang-Bassist ist wohl für eines bekannt – ihm ist nichts zu peinlich oder zu eklig! Für den TV-Busch mit seinen widerlichen Food-Challenges und krabbeligen Tierchenbädern ist er also doch der perfekte Kandidat! Promiflash hat den ausgeflippten Musiker nach seiner Meinung zur Show gefragt und eine ernüchternde Antwort erhalten: "Für mich bedeutet eine Teilnahme am Dschungelcamp zuzugeben, dass meine Karriere vorbei ist. Danach kann ich nie wieder im TV oder Musikbusiness arbeiten oder irgendwo anders, also nein. Ich habe mich immer gewehrt, an der Show teilzunehmen."



