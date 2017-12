Wie der Vater so der Sohn! In Sachen Fußball tritt Brooklyn Beckham (18) zwar nicht in die Fußstapfen seines berühmten Vaters David Beckham (42), als Stylingvorbild darf sein alter Herr aber dennoch herhalten. Mit dem Ergebnis: Beide Männer könnten glatt als Zwillinge durchgehen!

Mama Victoria (43) könnte wohl nicht stolzer sein – und genau deshalb veröffentlicht sie wohl jetzt diesen stilsicheren Schnappschuss ihrer Liebsten in ihrer Instagram-Story . Während sich David auch mit mittlerweile 42 Jahren immer noch sehen lassen kann, wird sein 18-jähriger Spross immer erwachsener. Da fällt es sicher schwer zu sagen, wer in dem schicken, blauen Anzug mehr überzeugt.

Viele Gelegenheiten für Vater-Sohn-Momente im Partnerlook haben die beiden allerdings nicht. Der Grund: Erst vor wenigen Monaten verließ der älteste Sohn des ehemaligen Starkickers das traute Heim im England, um an der Parsons School of Design in New York zu studieren. Kurz vor den Feiertagen ist er aber jetzt wieder mit seiner Familie vereint. Was haltet ihr von dem Twin-Look? Stimmt in der Umfrage ab.