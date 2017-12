Weihnachtszeit ist George Michael-Zeit, nicht nur wegen des berühmt-berüchtigten Wham!-Hits "Last Christmas". Der Sänger starb am 1. Weihnachtstag 2016 mit nur 53 Jahren an Herzversagen. Zu seinem ersten Todestag werfen wir einen Blick auf die erfolgreiche Karriere des britischen Superstars.