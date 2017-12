Die beiden müssen an den Feiertagen hoch hinaus, denn auch so ein Megagewächs will geschmückt werden! Glänzende Kugeln und Lichter sind offenbar ausreichend vorhanden, nur ein Utensil haben die sportliche Moderatorin und der Profi-Tänzer offenbar vergessen. "Hatten keine große Leiter zu Hause, also musste ich mal wieder herhalten. Steht im Ehevertrag: Mann gleich Leiter", scherzt Massimo und hält ihren waghalsigen Weihnachts-Stunt auf einem Instagram-Schnappschuss fest. Das Endergebnis kann sich sehen lassen: Stolz präsentiert das Model kurz darauf die meterhohe Xmas-Pflanze in ihrer Instagram-Story.