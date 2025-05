Das sind die "Let's Dance" Liebespaare der letzten Jahre

Bei "Let's Dance" auf RTL knistert es nicht nur auf dem Tanzparkett: Mehr als einmal haben sich Promis und Profitänzer bei den intensiven Proben und Live-Shows ineinander verliebt. Model Rebecca Mir (33) und Profitänzer Massimo Sinató (44) schrieben 2012 während der fünften Staffel ihre ganz persönliche Lovestory, als sie sich bei den gemeinsamen Auftritten näherkamen. Obwohl Massimo damals noch verheiratet war, spürten selbst die Zuschauer vor dem Fernseher, dass zwischen ihm und Rebecca mehr lief. Drei Jahre später gaben sich die beiden auf Sizilien das Jawort. Ähnliches passierte 2020 zwischen Luca Hänni (30) und Christina Hänni (35): Die Chemie stimmte sofort, auch wenn Luca noch eine Freundin hatte. Kurze Zeit nach der Show machten beide ihre Liebe offiziell und sind mittlerweile verheiratet.

Doch nicht jedes Tanzpaar blieb für immer vereint. 2016 kam es zwischen Nastassja Kinski (64) und Profitänzer Ilia Russo (38) zu einem Liebesabenteuer. Die Schauspielerin schwebte eigentlich mit Christian Polanc (46) übers Parkett, verliebte sich aber in Ilia, der 25 Jahre jünger war als sie. Das Paar zog rasch zusammen, doch nach nur acht Monaten war bereits alles vorbei. Ilia trennte sich mit der Begründung, der große Altersunterschied stehe einer gemeinsamen Familienplanung im Weg.

Abseits der Tanzfläche sind die "Let's Dance"-Paare inzwischen echte Hingucker im deutschen Showgeschäft. Besonders Rebecca begeistert ihre Fans in sozialen Netzwerken regelmäßig mit Einblicken ins Familienleben. Massimo zeigt sich gern stolz an ihrer Seite und schwärmt in Interviews von ihrer Teamarbeit – nicht nur auf der Bühne. Auch Luca liebt es, Privates mit seinen Fans zu teilen und stellte schon zu "Let's Dance"-Zeiten seine enge Verbundenheit zu Christina heraus.

Getty Images Nastassja Kinski und Ilia Russo bei "Let's Dance" 2016

Instagram / christinaluft Christina und Luca Hänni, Oktober 2022

