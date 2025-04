Rebecca Mir verrät Details zu Massimos und ihrem Liebesstart

Rebecca Mir (33) und Massimo Sinató (44) gewährten jetzt überraschende Einblicke in den Beginn ihrer Liebe. Im Gespräch mit Barbara Schöneberger (51) im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" sprach das Model offen über die ersten gemeinsamen Schritte mit ihrem heutigen Ehemann. Die beiden lernten sich 2012 bei Let's Dance kennen, als sie als Tanzpaar an der RTL-Show teilnahmen und gemeinsam den zweiten Platz ertanzten. Damals war Rebecca gerade frisch getrennt, während Massimo ein Jahr zuvor die Tänzerin Tatjana Kuschill geheiratet hatte. Zwischen Trainingssaal und Kameras haben sie offenbar rasch zueinandergefunden – aber es hat nur ganz langsam gefunkt: "Ich glaube, ich bin da ein bisschen langsam. Ich brauche da ein bisschen Zeit", verriet Rebecca im Podcast. Schon früh sei aber klar gewesen, dass es zwischen ihnen funktionierte.

Rebecca erinnerte sich an die intensiven Monate während der Dreharbeiten: "'Let's Dance' geht ja vier Monate und dann waren wir jeden Tag zehn Stunden zusammen im Trainingssaal. Das war kein Speed-Dating, das war Langsam-Dating." Sie betonte, wie besonders die Situation in der Show war: Der Druck und das Ziel, immer weiterzukommen, sorgten für Ausnahmesituationen. Erst nach dem Ende der Show hätten die beiden herausfinden müssen, wie sich ihr Zusammensein im echten Leben anfühlte. Offenbar bestand ihre Liebe den Alltagscheck, denn nur wenige Monate später machten sie ihre Beziehung öffentlich, bevor sie 2015 auf Sizilien heirateten. 2021 kam schließlich ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. "Ich würde sagen, RTL hat da ganz gut gecastet", kommentierte Rebecca lachend im Gespräch mit Barbara.

Dass Rebecca und Massimo privat so harmonieren, überrascht einige, die das Paar bisher nur aus dem Fernsehen kannten. Doch ihre Offenheit im Podcast zeigt, wie ehrlich und bodenständig sie sich damals begegneten. Die gebürtige Aachenerin und der italienischstämmige Tänzer genießen ihr gemeinsames Familienleben mittlerweile abseits des Scheinwerferlichts und setzen ihre Prioritäten auf ihren Sohn und ihre gemeinsame Zeit. In den sozialen Medien zeigt Rebecca immer wieder Einblicke in ihren Alltag, der sich meist um gutes Essen, Kinderlachen und gemeinsame Reisen dreht. Bereits lange vor dem gemeinsamen Kind hatte Massimo einmal gegenüber Gala erklärt: "Familie bedeutet für mich alles", und dieser Wunsch scheint sich für ihn nun auch privat rundum erfüllt zu haben.

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin, 2016

Instagram / rebeccamir Massimo Sinató und Rebecca Mir mit ihrem Kind, April 2025

