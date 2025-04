So erlebte Massimo Sinató die ersten Flirts mit Rebecca Mir

Der Sieg der fünften Let's Dance-Staffel ging zwar an Profiturnerin Magdalena Brzeska (46) und ihren Partner Erich Klann (38), aber die wahren Gewinner waren 2012 doch andere: Model Rebecca Mir (33) und Profitänzer Massimo Sinató (44) lernten sich auf dem Tanzparkett kennen und lieben. Obwohl Massimo zu dieser Zeit noch verheiratet war, spürten die Zuschauer schon bald ein enormes Knistern: "Die Funken, die da geflogen sind, waren ja nicht zu übersehen", bestätigte der Tänzer jetzt lachend im Interview mit RTL und ließ die von zahlreichen Kameras begleitete Kennenlernphase Revue passieren. Schon während der Show wurde damals heftig über eine mögliche Romanze spekuliert, doch die beiden setzten alles daran, die Sache hinauszuzögern: Erst Monate nach dem Finale machten sie ihre Beziehung öffentlich – vermutlich auch, um der Auflösung der noch bestehenden Ehe des Tänzers Zeit zu geben.

Ihr Weg führte Rebecca und Massimo von der Tanzfläche schließlich in ein glückliches, gemeinsames Leben: 2015 feierten die beiden eine romantische Traumhochzeit in Sizilien. Sechs Jahre später, Anfang 2021, brachte das Model dann ihren gemeinsamen Sohn zur Welt, der ihr Glück komplett machte. Während Massimo vor allem durch seine stetige Präsenz bei "Let's Dance" weiterhin in aller Munde bleibt, teilt Rebecca auf Social Media immer wieder Eindrücke aus ihrem Alltag, darunter auch süße Familienmomente. Die beiden haben mittlerweile nicht nur eine gelungene Balance zwischen Beruf und Privatleben gefunden, sondern sind auch ein Paradebeispiel dafür, wie eine gemeinsame Leidenschaft zusammenschweißen kann.

Als Massimo seine große Liebe Rebecca kennenlernte, war der "Let's Dance"-Profi noch recht frisch mit der Ballettmeisterin Tatjana "Tanja" Kuschill verheiratet. Das Tänzerpärchen hatte sich 2011 das Ja-Wort gegeben und galt bereits zuvor sowohl privat als auch beruflich als eingespieltes Team. Doch schon kurz nach dem Beginn der Staffel im Jahr 2012 habe es in der Ehe zu kriseln begonnen, sodass sich Massimo und Tatjana bald darauf trennten – so die offizielle Erklärung. Bis heute betont Massimo immer wieder, dass die Liebe zwischen ihm und Rebecca erst einige Zeit nach dem Abschluss der Show entstanden sei. Tatjana soll laut OK! heute selbst glücklich verheiratet sein und gemeinsam mit ihrem Mann zwei Söhne haben.

Instagram / massimo__sinato Rebecca Mir, Massimo Sinató mit ihrem kleinen Kind im Mai 2022

Jakubaszek/Getty Images Mathieu Carrière und Tatjana Kuschill bei "Let's Dance" 2010

