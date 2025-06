Rebecca Mir und Massimo feiern unkonventionell Hochzeitstag

Rebecca Mir (33) und Massimo Sinató (44) feiern einen besonderen Meilenstein: Zehn Jahre sind die Moderatorin und der Profitänzer nun bereits verheiratet. Ihr Kennenlernen fand 2012 bei Let's Dance statt, wo die Chemie zwischen den beiden sofort stimmte. Doch anlässlich ihres zehnten Hochzeitstags entschieden sie sich für eine etwas unkonventionelle Feier: Statt eines schicken Dinners im stilvollen Restaurant verschlug es das Paar an eine Autobahnraststätte. "Mein Mann und ich haben heute Hochzeitstag und wisst ihr, wo wir den gerade verbringen? Bei einem schönen Dinner an der Autobahnraststätte", lachte Rebecca in einem von ihr geteilten Video auf Instagram.

Auf der Plattform zeigte sich die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Finalistin gut gelaunt und schrieb zu dem humorvollen Clip: "Zehnter Hochzeitstag. Egal wo auf der Welt, Hauptsache zusammen." Fans des Paares reagierten begeistert auf die überraschende Location für ihren großen Tag und lobten die bodenständige Einstellung der beiden. Seit der Hochzeit 2015 haben Rebecca und Massimo ihre Liebe immer wieder in den sozialen Medien zelebriert. Im Jahr 2021 wurden die beiden Eltern, was ihre Bindung zusätzlich gestärkt hat.

Der Start ihrer Beziehung war damals nicht gänzlich ohne Schlagzeilen: Massimo war zunächst noch mit einer anderen Frau verheiratet, bevor er und Rebecca offiziell ein Paar wurden. 2015 gaben sie sich schließlich das Jawort. In Interviews berichtet Rebecca regelmäßig, wie glücklich sie mit ihrem Mann und ihrer kleinen Familie ist. Dass das Paar auch zehn Jahre nach der Hochzeit auf eine Raststätte ausweichen kann und darüber lacht, scheint einmal mehr zu beweisen, wie gut die beiden zueinander passen.

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir und Massimo Sinató an ihrem 10. Hochzeitstag

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató im Oktober 2022

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir und Massimo Sinató, Ehepaar