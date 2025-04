"Schon vier": Rebecca Mir feiert den Geburtstag ihres Sohnes

Rebecca Mir (33) hat auf Instagram einen besonderen Einblick in die Geburtstagsfeier ihres Sohnes gewährt. Der kleine Junge wurde vier Jahre alt, und das Model ließ es sich nicht nehmen, diesen Tag gebührend zu feiern. Auf den veröffentlichten Bildern sieht man unter anderem Ballons, einen bunten Kuchen und eine Piñata, die den perfekten Rahmen für die Feierlichkeiten geboten haben. Ein besonders emotionales Foto zeigt Rebecca, ihren Ehemann Massimo Sinató (44) und ihren Sohn, wie sie Hand in Hand am Strand entlanglaufen und aufs Meer hinausblicken. Zum Beitrag schrieb Rebecca: "Und jetzt bist du einfach schon vier. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Mama und Papa lieben dich so sehr."

Die herzerwärmende Botschaft von Rebecca an ihren Sohn, kombiniert mit den harmonischen Familienfotos, begeisterte die Follower des beliebten Traumpaares sofort. Viele Fans hinterließen Glückwünsche und betonten, wie rührend die neuen Fotos seien. Es ist nicht das erste Mal, dass Rebecca solche Einblicke in ihr Familienleben gibt, jedoch achtet sie darauf, die Privatsphäre ihres Sohnes zu wahren. So zeigt die Moderatorin sein Gesicht bewusst nicht auf Social Media.

Rebecca, bekannt aus Germany's Next Topmodel, und Massimo, der durch Let's Dance Berühmtheit erlangte, lernten sich 2012 bei der Tanzshow kennen und verliebten sich ineinander. Seit ihrer Hochzeit 2015 gilt das Paar als eines der Vorzeigepaare der deutschen Promiszene. Ihr Familienglück machten sie 2021 mit der Geburt ihres Sohnes perfekt, dessen Name bis heute nicht öffentlich bekannt ist. Im Interview mit Promiflash betonte Rebecca allerdings völlig offen, wie sehr sie das Leben als Mutter liebt. Sie verriet: "Das Mamadasein ist ein ganz, ganz anderes Leben, aber wunderschön."

Instagram / rebeccamir Massimo Sinató und Rebecca Mir mit ihrem Kind, April 2025

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin, 2016

