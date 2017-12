Denise und Leo kennen sich seit der sechsten Staffel der Dating-Show. Die letzte Rose verschenkte der 32-Jährige zwar an eine andere, aber in einer Sache sind sich die Reality-Stars einig: Eine werdende Mutter hat beim Bachelor nichts verloren. In ihrer Instagram-Story lästerte die Berlinerin: "Ich würde niemals, wenn ich schwanger wäre, an so einer Datingshow teilnehmen!" Ihr Ex-Traummann sieht die Teilnahme unter anderen Umständen etwas entspannter: "Ich finde es ja eigentlich mutig, sich als schwangere Single-Frau zu bewerben, wenn man offen damit umgeht!" Das tat Angie angeblich aber nicht!