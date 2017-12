So schön schwanger! Cathy Hummels' (29) Bauch wächst und wächst und lange kann es wirklich nicht mehr dauern, bis ihr kleiner Sohnemann das Licht der Welt erblickt. Der Geburtstermin ist bis jetzt noch topsecret, Cathys Kugel nach zu urteilen läuft der Countdown aber auf Hochtouren. Auch mit riesigem Babybauch schafft es die werdende Mama immer noch, sich supersexy in Szene zu setzen.

Cathy ist momentan in Tirol unterwegs, wo sie die letzten Züge ihrer Schwangerschaft sichtlich genießt. Und das gewohnt stylish: Ihren Babybauch hüllt die Moderatorin in ein superenges schwarzes Kleid und trägt dazu ein besonders heißes Accessoire in der Hand: eine brennende Kerze. "Mother of Fire", kommentierte sie den Instagram-Schnappschuss. Den Fans gefällt es wie immer prächtig: "Du bist eine wunderschöne Schwangere", findet nicht nur einer ihrer Follower.