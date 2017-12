Mit den Waffen einer Modeexpertin! Mit der Verkündung ihrer Schwangerschaft im Juli begann für Moderatorin Cathy Hummels (29) eine ganz besondere Style-Ära: Immer wieder entzückt die Liebste von Fußballprofi Mats Hummels (29) ihre Anhänger mit süßen Looks, die ihren wachsenden Babybauch in Szene setzen. Jetzt offenbart die Bald-Mama: Sie hüllt ihre süße Weihnachtskugel noch immer in eine Größe 36!

Diese Fashion-Bombe ließ die strahlende Brünette auf dem Ebay-Event in München platzen: "Ich kaufe sehr gerne Sachen mit viel Stretch", lüftete die 29-Jährige ihr Geheimnis im Interview mit Bunte. So würden nicht selten auch mal Klamotten in Größe M in ihrem Warenkörbchen landen. Außerdem habe die Beauty noch ein weiteres Outfit-Ass im Ärmel: "Oder ich schaue, dass ich Teile kaufe, die oversized sind, wie beispielsweise mein Kleid", führte sie ihr hübsches Dress vor – aber nicht ohne lachend zu gestehen: "Es ist jetzt schon ein bisschen eng."