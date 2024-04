"Braucht Zeit": Cathy Hummels will keine One-Night-Stands!

Sie weiß offenbar genau, was sie will! Ende 2022 ließen sich Cathy (36) und Mats Hummels (35) nach sieben Ehejahren und einem gemeinsamen Sohn scheiden. Seither geht die Influencerin wieder offiziell als Single durchs Leben. Im Interview mit Gala plaudert die 36-Jährige nun aus, wie sie sich ihren zukünftigen Partner vorstelle und stellt dabei klar: "Ich bin keine Frau für One-Night-Stands. Ich brauche einen Mann, bei dem ich mich wohlfühle."

Zudem sei ihr wichtig, dass sich dieser mit ihrem Sohn Ludwig (6) versteht – vorher dürfe er nicht ins Haus rein. "Sowas geht nicht von heute auf morgen, das braucht Zeit", stellt das Model fest. Im Gespräch mit dem Newsportal spricht Cathy zudem offen über ihre Erfahrung mit Dating-Apps und verrät dabei, dass sich die Gespräche dort meist schnell im Sand verlaufen. "Ich war seit drei Monaten nicht mehr online. Ich möchte jemanden im Real Life kennenlernen", macht die einstige Spielerfrau klar.

Die damalige Trennung von dem Profifußballer hatte Cathy sehr getroffen und tiefe Wunden hinterlassen – die Hoffnung auf die große Liebe gibt sie dennoch nicht auf. Von einer zweiten Heirat sei die Bloggerin jedenfalls nicht abgeneigt, wie sie zuletzt in einer Fragerunde auf Instagram verriet. "Das müsste dann schon jemand sein, der mich wirklich umhaut, weil ich geschieden bin und eine Scheidung ist nie schön", erklärte die Beauty und gab ehrlich zu: "Ich weiß auch nicht, ob ich an die ewige Liebe glaube. Ich glaube an Liebe, Freundschaft. Aber an die ewige Liebe? Ich weiß es nicht."

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Getty Images Mats und Cathy Hummels im Jahr 2012

