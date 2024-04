Cathy Hummels will Mats' Ex im "Kampf der Realitystars"-Cast

Cathy Hummels (36) steht auch in diesem Jahr wieder als Moderatorin bei Kampf der Realitystars vor der Kamera. In den vergangenen Staffeln konfrontierte sie schon die verschiedensten Trash-TV-Sternchen mit ihren harten Fragen. Auch wenn sie als Host der Sendung neutral bleibt, gibt es eine Dame, die sie sich künftig gut in dem Format vorstellen könnte. "Da killt mich mein Ex-Mann bestimmt, aber die Tischtennis-Lisa (23) – so wie sie immer von den Medien betitelt wird – glaube ich, wäre witzig", verrät die Influencerin im Interview mit RTL. Die Rede ist von Lisa Marie Straube, der 2021 eine Romanze mit Mats Hummels (35) nachgesagt worden war.

Der Cast der aktuellen Staffel ist schon seit einer Weile bekannt. Mit dabei sind unter anderem der TikToker Noah Bibble, Ex-Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin Theresia Fischer (32) oder Landwirtschafts-Influencer Keno Veith. Für den meisten Spaß am Set hat aber wohl Calvin Kleinen (32) gesorgt. "Bei Calvin kann man sich auf jeden Fall auf tolle Bauchtäschchen freuen, das ist ja so sein Markenzeichen. Die hat er hin und wieder in der Stunde der Wahrheit vergessen und dann habe ich ihn irgendwann mal drauf angesprochen. [...] Der ist echt lustig, komplett real und einfach ein Typ", erzählt die Mutter eines Sohnes.

Cathy betont, dass man in der Show echt abliefern müsse: "Ich finde es immer wichtig, dass man auch wirklich ein Realitystar ist. Das ist ja mittlerweile ein krasser Job. Man muss performen, gleichzeitig ein Teamplayer sein." Wie ein erster Teaser zur aktuellen Staffel zeigt, verfügt aber nicht jeder Teilnehmer über diese Eigenschaften. Aleksandar Petrovic (33) und Maurice Dziwak geraten zumindest heftig aneinander.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Netzstar

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2024

