Blockiert Cathy Hummels etwa die Nummer von Ex Mats?

Den Ex auf WhatsApp blockieren? Eine Strategie, die Cathy Hummels (36) scheinbar vertraut ist. In ihrem Podcast "Hummeln und Fische" plaudert sie mit Schwester Vanessa Fischer über Beziehungen, Dating und Trennungen. Die TV-Bekanntheit spricht auch ihre Scheidung von Mats Hummels (35) an. "So wie es am Ende war, will ich das einfach nie wieder in meinem Leben erleben", teilt sie in dem Gespräch offen. Sollte ihre Schwester einmal in eine heikle Lage mit ihrem Partner kommen, hat die Moderatorin einen Tipp: "Wenn der wieder doof ist, einfach bei WhatsApp blockieren. Habe ich auch schon gemacht", rät sie ihrer Schwester. Einen konkreten Namen nennt sie hier allerdings nicht.

Sollte ein Streitgespräch nirgends hinführen, wäre es schlau, sich diesem kurz zu entziehen. "Einfach die negative Energie gar nicht an dich ranlassen. [...] Aber manchmal ist es ja so, dass dann diese Person so in Rage ist und dann hören die nicht mehr auf. Dann wird geschossen, geschossen, geschossen. [...] Und das Beste, was du machen kannst, ist dann einfach zu sagen: Schluss. Blockieren. Stopp. Weil das zieht dich so runter“, führt die Moderatorin aus. Sobald die Lage sich wieder beruhigt habe und ein normales Gespräch möglich sei, werde die Blockade aufgehoben. Für Mats und Ludwig gebe es über das Festnetztelefon eine Papa-Sohn-Hotline – somit können Vater und Kind immer miteinander sprechen, unabhängig von einem Streit zwischen den Eltern.

Trotz Konflikten und der öffentlichen Ehekrise fühle sich Cathy heute wieder wohl in ihrer Haut. Einen neuen Mann gibt es aktuell nicht im Leben der Moderatorin. Mit der Zeitschrift Gala spricht sie darüber, wie sie bei der Partnerwahl vorgeht. "Ich bin keine Frau für One-Night-Stands. Ich brauche einen Mann, bei dem ich mich wohlfühle", stellt sie klar. Ihr Traumprinz sollte sich außerdem mit Sohn Ludwig verstehen – aktiv auf der Suche ist sie derzeit nicht. "Ich war seit drei Monaten nicht mehr online. Ich möchte jemanden im Real Life kennenlernen", wünscht sie sich.

Instagram / cathyhummels Cathy, Ludwig und Mats Hummels im Dezember 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

