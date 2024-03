Ohne Hose "Brief verschickt": Cathy Hummels sorgt für Lacher

Cathy Hummels (36) nimmt sich im Netz gern mal nicht so ernst. Dass sie das ein oder andere Mal auch aneckt, stört die Ex-Frau von Mats Hummels (35) jedoch herzlich wenig. So wie auch jetzt wieder. Nur mit einem Oversized-Pullover bekleidet und mit Plüsch-Heels stapft die Mutter eines Sohnes zu einer Packstation. In einem kurzen Clip in ihrer Instagram-Story schreibt sie: "So gehe ich immer zur Post. Habt keine Vorurteile – nehmt es mit Humor!" Auch in ihrem Feed teilt sie ein paar Bilder ihres "Besuchs bei der Post" und betont, dass sie einen Brief verschickt habe. Während sich einige über das ziemlich knappe Outfit aufregen, macht anderen Fans etwas anderes stutzig.

"Da kann man doch nur Pakete abschicken", "Cathy, das sind aber keine Briefkästen. Da liegen Pakete drin zum Abholen, keine Briefe" oder "Tja, wenn man Briefe nicht von Paketen unterscheiden kann, ist das schon bitter", kommentieren unter anderem drei belustigte Follower ihren Beitrag. Das ist jedoch nicht das erste Mal in diesem Monat, dass die 36-Jährige mit ihrem Post für Stirnrunzeln sorgt. Bereits zu Sohn Ludwigs (6) Geburtstag wurde die Moderatorin kritisiert. "Mittelpunkt von Ludwigs Geburtstagsparty: Mama Cathy. Das sind so Momente, die komplett dem Kind gehören sollten und nicht deiner Insta-Community", schrieb ein User im Netz.

Seitdem Cathy 2015 ihren Ex-Mann Mats geheiratet hat, steht sie noch mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Vor allem in den vergangenen Jahren hatte sich die Beauty immer wieder mit Social Media ausprobiert – und öfter auch Hate einstecken müssen. "Ich mag es, Menschen an meinem Leben teilhaben zu lassen, und ich bin mir der Mechanismen bewusst, nach denen Instagram funktioniert. Das ist eine Scheinwelt", gab sie vor zwei Jahren im Bunte-Interview preis. Dennoch wolle sie ihre Plattform nutzen, um auch mal auf sensible Themen aufmerksam zu machen.

Cathy Hummels, Moderatorin

Mats, Ludwig und Cathy Hummels

