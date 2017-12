Der Schauspieler posiert vor winterlich verschneiten Holzhütten. Der eigentliche Hingucker im Winterzauber ist aber er selbst. Auf Instagram postete er sich nur mit Badehose bekleidet im Schneegestöber. Zumindest seine Mütze behielt der Ex von Reese Witherspoon (41) an. Ob warme Ohren auch den Rest des Körpers vor einer Erkältung schützen? Fakt ist: Der "Eiskalte Engel"-Darsteller, der zuletzt mit Gewaltvorwürfen konfrontiert wurde, hat sich zumindest von seiner schweren Knieverletzung im Sommer gut erholt.

Mit seinem freizügigen Winterschnappschuss ist der Amerikaner nicht alleine. Er greift einen Trend auf, den vor allem weibliche Stars bisher mitgemacht haben. Einst posierte Kim Kardashian (37) in einem Fellbikini in eisiger Kälte und Nacktmodel Micaela Schäfer (34) warf sich spärlich bekleidet in den Schnee. Auch Daniela Katzenberger (31) postete vor Kurzem ein Weihnachtsbikini-Pic. Obwohl es in ihrer Wahlheimat Mallorca nicht frostig genug für die weiße Flockenpracht war, fror die Kultblondine für die sexy Grüße.