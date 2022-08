Ryan Phillippe ist stolz auf Schauspieldebüt von Sohn Deacon

Ryan Phillippe (47) kommt bei Sohn Deacon (18) mächtig ins Schwärmen. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass der Spross des Schauspielers und Reese Witherspoon (46) in der neuen Staffel der Netflix-Serie "Noch nie in meinem Leben" zu sehen sein wird. Mit seiner Rolle in der Serie feiert der Teenager sein Schauspieldebüt. Vor allem Papa Ryan ist auf diese Leistung ziemlich stolz: In einem Interview sprach er nun in den höchsten Tönen von seinem Sohn.

"Ich bin so stolz", betonte der 47-Jährige im Interview mit Entertainment Tonight. Doch nicht nur Deacons Debüt als Schauspieler erfreut den dreifachen Vater. "Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Musik. [...] Sie ist unglaublich. Ich freue mich darauf, dass die Leute sie demnächst zu hören bekommen. Das ist wirklich gutes Zeug. Ich bin sehr stolz", schwärmte Ryan.

Bereits 2020 tastete sich der damals 16-Jährige ans Musikbusiness heran. Gemeinsam mit der Sängerin Nina Nesbitt (28) veröffentlichte er seinen ersten Song. Schon damals waren seine Fans begeistert. Und auch Talentmanager Scooter Braun (41), der bereits mit Stars wie Justin Bieber (28) zusammengearbeitet hat, fand Gefallen an Deacons Hit und gratulierte ihm zu diesem.

Instagram / ryanphillippe Ryan Phillippe mit seinem Sohn Deacon, 2020

Instagram / ryanphillippe Deacon Phillippe mit seinem Vater Ryan

Getty Images Deacon Phillippe im Mai 2022

