Nostalgie? Ryan Phillippe teilt Schnappschuss mit Ex Reese!

Ryan Phillippe (49) und Reese Witherspoon (48) gehen seit ihrer Scheidung im Jahr 2007 getrennte Wege – zumindest in Sachen Liebe. Dass die beiden trotzdem eine Freundschaft verbindet, zeigt Ryan jetzt wieder auf Instagram. In seiner Story teilt der Schauspieler nämlich ein altes Bild der beiden, das sie Arm in Arm und im typischen 90er-Jahre-Stil gekleidet zeigt: Reese trägt ein körperbetontes, schwarz-weiß gestreiftes Kleid mit hohem Ausschnitt und ihre Haare auf Kinnlänge geschnitten, während Ryan ein ärmelloses blau-weiß gestreiftes Hemd, eine schwarze Hose, eine dunkle Sonnenbrille sowie eine Irokesenfrisur rockt. Zu der Aufnahme schreibt er: "Wir waren heiß und durchtränkt von der Angst der späten 90er-Jahre (so eine coolere Zeit als heute)" und verlinkt seine Ex-Frau.

Wie sein Beitrag im Netz deutlich macht, verstehen sich Ryan und Reese bis heute gut – und das Ex-Paar scheint auch kein Problem damit zu haben, für seine Kinder Zeit zusammen zu verbringen. Das bewiesen sie beispielsweise vergangenes Jahr, als sie die Veröffentlichung des ersten Albums ihres Sohnes Deacon (20) gemeinsam feierten. Auch da ließ es sich der Zweifachvater nicht nehmen, ein paar Schnappschüsse mit der Welt zu teilen. Auf diesen sah man einmal das Vater-Sohn-Duo, aber auch Tochter Ava (24) und Reese waren zu entdecken.

Insgesamt gingen Ryan und Reese acht Jahre lang gemeinsam durchs Leben, sieben davon verheiratet. Als sie sich trennten, entschieden sie sich für ein geteiltes Sorgerecht ihrer zwei Kids – und sorgten dafür, dass das Co-Parenting super funktionierte. Wie ein Insider vor ein paar Jahren gegenüber Us Weekly ausplauderte, zogen sie bei der Erziehung meist an einem Strang und es sei für Ryan wichtig, stets präsent für Deacon und Ava zu sein. "Für ihn bleibt so ziemlich alles stehen, wenn seine Kinder ihn brauchen", erklärte die Quelle.

Anzeige Anzeige

Instagram / ryanphillippe Ryan Phillippe, Deacon Phillippe und Reese Witherspoon

Anzeige Anzeige

BFA / ActionPress Ava und Deacon Phillippe im August 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Ryans Schnappschuss mit Reese? Richtig cool! Super, dass sie sich so gut verstehen. Ich halte nichts von einer Freundschaft mit dem Ex-Partner... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de