Provokation? Reese Witherspoons Ex Ryan zeigt seine Muskeln

Die Schauspielerin Reese Witherspoon (48) war von 1999 bis 2008 mit Ryan Phillippe (49) verheiratet. Jetzt kursieren Spekulationen um eine mögliche neue Liebe der "Natürlich blond"-Bekanntheit. Kurz nach Bekanntwerden der Liebesnews überrascht der Ex-Mann der Filmproduzentin plötzlich mit sexy Fotos von sich! Auf seinem Instagram-Kanal teilte er am Mittwoch einen oberkörperfreien Schnappschuss von sich in seinem Garten. Ist das etwa ein reiner Zufall? Unter dem Beitrag schrieb er lediglich auf seine Pflanzen bezogen: "Mein Hibiskus ist wahnsinnig schön im Moment!"

Dem Anschein nach geht es in dem Post vorrangig um seine Liebe zur Natur. Im Hinblick auf den Zeitpunkt seiner Veröffentlichung und der Tatsache, dass er halb nackt posiert, könnte er insgeheim seine Ex-Frau etwas eifersüchtig machen wollen. Seine Fans wickelte er mit der vielversprechenden Aufnahme jedenfalls schon um den Finger! Sie kamen aus dem Schwärmen über seinen Anblick gar nicht mehr heraus. Im Kommentarbereich fassten sie ihre Begeisterung euphorisch in Worte: "Ich habe nicht einmal bemerkt, dass du im Garten stehst!" oder "Verdammt, du bist so heiß!"

Obwohl die Beziehung von Ryan und Reese viele Jahre zurückliegt, sind die beiden durch die zwei gemeinsamen Kinder Ava Phillippe (24) und Deacon Phillippe (20) noch regelmäßig in Kontakt. Inwiefern der 49-Jährige allerdings dem potenziellen neuen Partner von ihr vorgestellt wird, ist fraglich. Wie Daily Mail erfahren haben soll, ist die Darstellerin frisch verliebt in den gebürtigen Deutschen Oliver Haarmann. Auf kürzlich geknipsten Fotos von einem Ausflug der zwei unterhielten sie sich angeregt und lächelten einander liebevoll an.

Instagram / ryanphillippe Schauspieler Ryan Phillippe

Charley Gallay / Getty Images Reese Witherspoon mit ihren Kindern Ava und Deacon bei einer Preisverleihung in LA 2015

