Reese Witherspoons Tochter Ava feiert ihr Schauspieldebüt

Reese Witherspoons (49) Tochter Ava Phillippe (25) tritt in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter und gibt ihr Schauspieldebüt in der TV-Serie "Doctor Odyssey". In der kommenden Folge, die diesen Donnerstag ausgestrahlt wird, übernimmt die 25-Jährige die Rolle der Veronica, einer von drei Studentinnen, die versuchen, die Aufmerksamkeit von Max, gespielt von Joshua Jackson (46), zu gewinnen. Besonders spektakulär: Für eine Szene trägt Ava ein auffälliges pinkfarbenes Bikini-Outfit, das stark an den legendären Look ihrer Mutter in "Natürlich blond" erinnert. In einem Promotion-Clip zum Dreh auf TikTok sagt Ava enthusiastisch: "Hallo zusammen, hier ist Ava Phillippe, die Veronica in der Spring-Break-Folge von 'Doctor Odyssey' spielt. Schaltet ein!"

Die Episode, die am Donnerstag ausgestrahlt wird, verspricht nicht nur, Ava ins Rampenlicht zu rücken, sondern auch eine Vielzahl bekannter anderer Gesichter. Neben Ava treten Paris Jackson (27), Tochter von Michael Jackson (✝50), und Charlotte Lawrence (24), Tochter von Bill Lawrence (56), sowie Christa Miller als die anderen College-"Vixens" auf. Schauspieler wie Anthony Turpel und Noah Beck haben ebenfalls Gastauftritte. Die Serie zeigt das Leben von Ärzten und Krankenschwestern auf einem Kreuzfahrtschiff. Ava betonte zuvor, dass die Schauspielerei nicht immer ihr Hauptziel gewesen sei. Sie habe in der Vergangenheit als Model gearbeitet und war bereits in Kampagnen für Marken wie Ivy Park und Pat McGrath zu sehen. Ein Abschluss an der UC Berkeley untermauert zudem ihr Talent abseits der Kamera.

Reese Witherspoon, die Ava 1999 gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Ryan Phillippe (50) begrüßte, hat sich stets stolz über ihre Tochter geäußert. "Ich bin so stolz auf sie. Es ist bestimmt nicht leicht, genauso auszusehen wie ich", sagte Reese in einem Interview. Die frappierende Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter sorgt seit Jahren für Schlagzeilen, ebenso wie ihre enge Beziehung. Erst kürzlich gratulierte Ava ihrer Mama Reese ganz rührend zum Geburtstag. Ava schwärmte zudem, dass Reese sie und ihre Geschwister immer darin unterstützt habe, ihren eigenen Weg zu gehen. Avas Entscheidung, sich jetzt der Schauspielerei zuzuwenden, könnte der Beginn einer eigenen glanzvollen Karriere sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ava Phillippe bei der New York Fashion Week im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tochter Ava Phillippe und Reese Witherspoon, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige