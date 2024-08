Reese Witherspoons Sohn Deacon ergattert Rolle in Kinofilm

Deacon Phillippe (20) fasst allmählich Fuß in Hollywood. Der Sohn von Reese Witherspoon (48) tauchte bereits in der Netflix-Serie "Noch nie in meinem Leben" in einer kleinen Rolle auf. Nun wird der Promi-Spross aber Teil des großen Kinofilms "4 Kids Walk Into a Bank"! An Deacons Seite wird dabei ein hochkarätiger Cast gestellt. Mit dabei ist neben Actionheld Liam Neeson (72) auch Talia Ryder, Noah Jupe, Whitney Peak und Jack Dylan Grazer (20), wie Deadline berichtet.

Laut des Magazins dreht sich "4 Kids Walk Into a Bank" um den Ex-Bankräuber Danny, gespielt von Liam Neeson, dessen Enkelin Paige, die Talia Ryder verkörpert, ihm sehr am Herzen liegt. Als sie erfährt, dass Dannys ehemalige Bande ihn für einen letzten Coup zurückholen will, um eine Schuld zu begleichen, entwickelt sie die einzige logische Lösung: Sie rekrutiert ihre drei besten Freunde, um die Bank einen Tag vorher auszurauben, damit er es nicht tun muss. Die Regie des Films übernimmt Frankie Shaw, bekannt aus "SMILF".

Deacon Phillippe tritt damit in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern Reese Witherspoon und Ryan Phillippe (49), die beide erfolgreiche Karrieren in Hollywood haben. Deacon, der gleichzeitig auch ein begeisterter Musiker ist, hat bereits in der Vergangenheit auf sich aufmerksam gemacht, unter anderem durch seine Single "Long Run". Es bleibt spannend, zu sehen, wie das Nachwuchstalent sich auf der großen Leinwand schlagen wird.

Getty Images Liam Neeson, Schauspieler

Getty Images Deacon Phillippe, Sohn von Reese Witherspoon

