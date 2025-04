Deshalb brach Ava Phillippe Kontakt zu ihrem Vater Ryan ab

Es scheint, als sei das Verhältnis zwischen Ava Phillippe (25), Tochter von Reese Witherspoon (49) und Ryan Phillippe (50), und ihrem berühmten Vater komplett zum Erliegen gekommen. Nach Angaben eines Insiders soll Ava seit zwei Jahren keinen Kontakt mehr zu Ryan haben, obwohl Ava früher als eine Mischung aus beiden Elternteilen beschrieben wurde, die auch mit ihrem Vater gut ausgekommen sei, so Daily Mail. "Sie hat keine Verbindung zu ihm und spricht kaum über ihn", so die Quelle. Angeblich sei Ryan seit Jahren keine präsente Vaterfigur in ihrem Leben gewesen. Letztmals wurde Ava im April 2023 mit Ryan bei der Release-Party ihres Bruders Deacon (21) gesichtet, doch gemeinsame Fotos der beiden gebe es wohl nicht.

Die Entfremdung habe insbesondere ab 2018 begonnen, als Ryan von seiner Ex-Freundin Elsie Hewitt wegen körperlicher Gewalt verklagt wurde. Elsie beschuldigte ihn, sie die Treppe heruntergestoßen und geschlagen zu haben, was Ryan allerdings abstritt. Obwohl der Fall außergerichtlich beigelegt wurde, soll dieser Vorfall Ava, die sich für Themen wie LGBTQ+-Rechte und Feminismus einsetzt, stark beeinflusst haben. Gleichzeitig wuchs Ava mit einer anderen Vaterfigur auf: Reeses zweitem Ehemann Jim Toth (54), den sie laut Insidern als unterstützend und prägend empfunden habe.

Ryan schilderte die Geburt seiner Tochter einst als den Moment, in dem er "wusste, was wahre Liebe ist". Er hatte sogar einen hektischen Helikopterflug zurück nach Los Angeles unternommen, um bei ihrer Geburt dabei zu sein. Doch rückblickend beschreibt Reese genau diese Zeit als besonders schwer, da sie sich bei der Erziehung weitgehend allein gefühlt habe. Trotz Ryans Entfremdung von Ava hält er offenbar weiterhin engen Kontakt zu Sohn Deacon. Der Schauspieler, der kürzlich ein persönliches Meilenstein-Jubiläum in Sachen Alkohol- und Drogenfreiheit feierte, scheint zumindest bemüht, bestimmte Dinge in seinem Leben wieder in Ordnung zu bringen. Ob es eines Tages doch noch zu einer Versöhnung mit Ava kommt, bleibt jedoch ungewiss.

Anzeige Anzeige

Instagram / ryanphillippe Ryan Phillippe mit seinen Kindern Ava und Deacon, 2018

Anzeige Anzeige

action press / BFA.com / BACKGRID Ava Phillippe, April 2025

Anzeige Anzeige