Mit ihm wird's einfach nie langweilig. Wenn es Justin Bieber (23) nicht gerade durch Pöbeleien wie in der Vergangenheit oder wilde Liebesgeschichten in die Schlagzeilen schafft, lässt er sich bekanntermaßen einiges einfallen, um anderweitig auf sich aufmerksam zu machen – Grimassen schneiden , halb nackt dem Weihnachtsbaum ein neues Gewand verpassen oder Bilder malen.

Geht der Biebs jetzt etwa unter die Künstler? Zugegeben, mit großen Malern wie Picasso und Co. kann das Multitalent zwar nicht mithalten, ein bisschen Pinselgeschick scheint aber auch durch seine Venen zu fließen. Zuletzt ließ er seine Fans immer wieder an seinen Malprozessen teilhaben – allerdings mit völlig uneigennützigem Hintergedanken. "Ich verkaufe dieses Gemälde, das ich 'Kalvarienberg' genannt habe. Alle Einnahmen gehen an die Waldbrand-Schäden in L.A.", schrieb er beispielsweise unter sein neuestes Werk, das ein leuchtendes Kreuz vor dunklem Himmel zeigt.