Vor 40 Jahren wurde Mark Hamill (66) durch Star Wars weltberühmt. Seit Episode vier "Eine neue Hoffnung" stürzte er sich als Jedi Luke Skywalker in eine weit weit entfernte Galaxis. In den darauffolgenden Filmen war er dann nicht mehr wegzudenken. Nun offenbarte Mark aber, was ihm an seinem Alter Ego besonders stört!