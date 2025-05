"Star Wars"-Star übernimmt die Hauptrolle im "Buffy"-Reboot

Nach mehr als zwei Jahrzehnten ist die Vampirjägerin zurück! US-Streamingdienst Hulu hat eine Pilotfolge für ein Reboot der Kultserie Buffy – Im Bann der Dämonen in Auftrag gegeben. Dabei wurde nun enthüllt, dass die junge Schauspielerin Ryan Kiera Armstrong die Hauptrolle übernimmt und damit in die Fußstapfen von Sarah Michelle Gellar (48) tritt. Ryan, die mit ihren 15 Jahren bereits auf beeindruckende Erfahrungen in Projekten wie "American Horror Story", der "Star Wars"-Serie "Skeleton Crew" und "Black Widow" zurückblickt, wird die neue Jägerin verkörpern.

Fans dürfen sich besonders darauf freuen, dass Serienikone Sarah ebenfalls zur Serie zurückkehrt und in einer unterstützenden Rolle mitwirken wird. Doch nicht nur das: Die Schauspielerin ist darüber hinaus als ausführende Produzentin an Bord, ebenso wie Fran und Kaz Kazui. Auch Dolly Parton (79) ist über ihre Produktionsfirma Sandollar mit von der Partie. Die Regie des Projekts übernimmt Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao, die unter anderem als Filmemacherin von "Nomadland" bekannt ist. Unterstützung erhält Chloé von den Showrunnerinnen Nora und Lila Zuckerman.

"Buffy – Im Bann der Dämonen" zählt zu den Kult-Serien der späten 1990er-Jahre. Insgesamt 144 Episoden in sieben Staffeln sowie mehrere Spin-offs begeisterten von 1997 bis 2003 Millionen von Fans auf der ganzen Welt. Für Sarah, die in der ersten Staffel der Serie selbst erst zarte 19 Jahre alt war, legte die Verkörperung der Hauptrolle der Buffy Summers den Grundstein einer erfolgreichen, internationalen Schauspielkarriere.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Michelle Gellar, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Michelle Gellar in "Buffy – Im Bann der Dämonen"

Anzeige Anzeige