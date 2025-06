Script nicht verstanden: Al Pacino lehnte "Star Wars" ab

Al Pacino (85) erinnert sich daran, einst eine Rolle in der weltberühmten "Star Wars"-Saga abgelehnt zu haben. Wie er in seinen 2024 erschienenen Memoiren "Sonny Boy" berichtet, wurde ihm die Rolle des Han Solo angeboten – für eine beachtliche Gage. Doch nach eigener Aussage habe er das Skript damals schlichtweg nicht verstanden. "Ich dachte: Ich muss wohl selbst im All sein, denn ich verstehe das nicht", scherzte der Oscar-Preisträger gegenüber dem People Magazine. Humorvoll fügte er hinzu, dass er damit Harrison Ford (82) "eine Karriere bescheren wollte".

Al erzählte weiter, dass er zu dieser Zeit am Broadway engagiert war und das Drehbuch seinem engen Vertrauten und Mentor Charlie Loughton zeigte. Auch dieser konnte mit dem Text nicht viel anfangen und meinte, er verstehe es ebenfalls nicht. "Ich sagte: 'Ich kann nichts spielen, wenn ich die Sprache nicht spreche – ich bin raus'", erklärte der Schauspieler. Diese Entscheidung ebnete schließlich den Weg für Harrison Ford, der die legendäre Rolle in "Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung" übernahm und dadurch weltweite Bekanntheit erlangte. Harrison verkörperte Han Solo später auch in mehreren Fortsetzungen der Filmreihe.

Obwohl Al Pacino die Rolle ausschlug, hatte er zu dieser Zeit bereits bedeutende Karriereschritte gemacht. Seine Zusammenarbeit mit Coppola für den Kultklassiker "Der Pate" war ein Meilenstein in den frühen 70er-Jahren. Al, bekannt für seine intensive Schauspielkunst, hat immer wieder betont, wie wichtig es ihm sei, sich mit einer Rolle identifizieren zu können, bevor er zusagt. Seine humorvolle Bemerkung über Ford, dem er damit zum Durchbruch verhalf, zeigt, dass er auch den positiven Einfluss seiner Entscheidungen auf andere mit einem Augenzwinkern erkennen kann.

Getty Images Harrison Ford in Las Vegas, Dezember 2022

Getty Images Al Pacino, Schauspieler

