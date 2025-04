Neuer "Star Wars"-Film: Ryan Gosling wird Hauptrolle spielen

Ryan Gosling (44), bekannt aus Filmen wie "La La Land" und dem Kinohit Barbie, übernimmt die Hauptrolle in einem neuen Star Wars-Film. Das Projekt mit dem Titel "Star Wars: Starfighter" wird von Shawn Levy (56), dem gefeierten Regisseur von "Deadpool & Wolverine", inszeniert und soll am 28. Mai 2027 in die Kinos kommen. Im Rahmen der aktuellen "Star Wars Celebration" in Tokio gaben Ryan und Shawn das Filmprojekt gemeinsam bekannt. Auch der offizielle Star Wars-Account auf X teilte die Neuigkeit mit der Fangemeinde. Die Handlung spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" und verspricht ein völlig neues Abenteuer – mit frischen Charakteren und einer spannenden Story fernab der bekannten Skywalker-Saga.

In einem Statement während der Veranstaltung bezeichnete Ryan das Projekt als "eine wundervolle Geschichte voller Herz und Abenteuer". Zudem erklärt Shawn Levy, dass "Starfighter" als eigenständiger Film konzipiert sei, der weder Prequel noch Sequel ist und damit ganz neue Wege beschreite. Die Produktion soll im Herbst dieses Jahres starten – das Drehbuch, an dem Shawn gemeinsam mit Autor Jonathan Tropper bereits seit zwei Jahren arbeitet, wurde in den vergangenen Wochen finalisiert. Parallel dazu plant Disney weitere Filme im Star Wars-Universum, darunter eine Fortsetzung der Geschichte rund um Rey, gespielt von Daisy Ridley (33). Ryan und Shawn betonen jedoch, dass "Starfighter" eine ganz eigene Handschrift tragen und für sich allein stehen soll.

Für Shawn Levy markiert der Film einen weiteren Höhepunkt in seiner ohnehin beeindruckenden Karriere. Nach weltweiten Erfolgen wie "Deadpool & Wolverine" und der Kultserie Stranger Things zählt er längst zu den festen Größen in Hollywood. Abseits der Kameras gibt sich der Regisseur jedoch eher zurückhaltend und verbringt – laut Medienberichten – am liebsten Zeit mit seiner Familie. Ryan Gosling wiederum ist nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Musiker erfolgreich und führt mit seiner Partnerin Eva Mendes (51) und den beiden gemeinsamen Kindern ein ruhiges Leben fernab des Rampenlichts. Die Vorfreude seiner Fans auf seinen Auftritt als galaktischer Held ist schon jetzt riesig.

Getty Images Shawn Levy im Oktober 2019

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, 2012

