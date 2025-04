So emotional war der Abschied der "Andor"-Serienstars

Anlässlich der Serienpremiere der zweiten Staffel von "Andor" verrieten Hauptdarsteller Diego Luna (45) und Co-Star Adria Arjona (33), was für sie während der Dreharbeiten besonders herausfordernd war und welche Momente ihnen am stärksten in Erinnerung geblieben sind. Besonders der letzte Drehtag sorgte für Tränen. "Es war ein sehr schöner Moment. Wir haben das zusammen begonnen und zusammen beendet", sagte Adria, die in der Star Wars-Serie die Mechanikerin Bix Caleen verkörpert, im Interview mit Moviepilot. Sie beschrieb auch die enge Verbindung zwischen ihr und Diego, der Cassian Andor spielt. Für beide Stars war es emotional, das Projekt zu verabschieden, das sie über Jahre begleitet hatte.

Die Serie, die direkt in die Ereignisse des 2016 erschienenen Films "Rogue One" führt, beeindruckt durch ihre komplexe Struktur und die detaillierte Darstellung der Figuren. Wie Diego erklärte, habe "Andor" es geschafft, Cassians Motivation und Entscheidungen auf eine tiefere, emotionale Ebene zu bringen. Für ihn gibt es eine Szene in der zweiten Staffel, die besonders aussagekräftig ist, da sie Cassians tiefe Sehnsucht nach einem Zuhause zeigt, wenn er Bix über ein Funkgerät anruft: "Diese Szene sagt für mich so viel über ihn aus." Adria betonte hingegen, wie beeindruckt sie von der gesamten Produktion war: "Es ist wie eine Armada, die ein gemeinsames Ziel verfolgt: das beste Werk überhaupt zu schaffen." Sie lobte das Engagement und die Kreativität aller Beteiligten, die diese "Star Wars"-Serie zu etwas Besonderem gemacht haben.

Bereits im Vorfeld hatte Serienmacher Tony Gilroy erklärt, dass das ursprünglich auf fünf Staffeln angelegte Projekt aus logistischen und kreativen Gründen auf zwei Staffeln gekürzt wurde. Die Entscheidung traf viele Fans, die die Serie insbesondere für ihre politische Tiefe und den erwachsenen Ton schätzten. Doch gerade durch diesen ambitionierten Ansatz konnte "Andor" die Geschichte rund um Cassian in konzentrierter Form zu Ende erzählen. Für Diego, der mit "Rogue One" erstmals in die "Star Wars"-Welt eintauchte, bedeutet das Serienende nicht nur den Abschied von seiner Figur, sondern auch von einem Team, das für ihn zur Familie geworden ist – ein emotionaler Moment, der ihn nachhaltig beeinflussen wird.

Getty Images Adria Arjona, Schauspielerin

Getty Images Diego Luna im April 2023 in Los Angeles

