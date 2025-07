Mark Hamill wollte ein brutales Jedi-Ende für Luke Skywalker

Mark Hamill (73), der seit Jahrzehnten die Rolle des Luke Skywalker in der Star Wars-Saga verkörpert, hat kürzlich in der Radiosendung Bullseye mit Jesse Thorne eine eigene, sehr düstere Idee für den Hintergrund seines ikonischen Charakters verraten. Der Vorschlag des Schauspielers sah vor, dass Luke sich in eine Frau verliebt, sein Jedi-Leben für sie aufgibt und mit ihr ein Kind bekommt. "Irgendwann nimmt das Kind, noch im Kleinkindalter, ein unbeaufsichtigtes Lichtschwert, drückt den Knopf – und wird sofort getötet. Die Frau ist so voller Trauer, dass sie sich das Leben nimmt", beschreibt Mark seinen Vorschlag. Hintergrund für diese tragische Idee ist die Überlegung, warum Luke seine Werte als Jedi fallen lässt. "Ich fragte mich: Was könnte jemanden dazu bringen, seine Hingabe an etwas aufzugeben, das im Grunde eine religiöse Entität ist – also darauf zu verzichten, ein Jedi zu sein? Nun, die Liebe zu einer Frau."

Im Gegensatz dazu zeigt der fertige Film von Regisseur Rian Johnson (51) ein etwas weniger drastisches Szenario. Luke wählt den Rückzug, nachdem er bei der Ausbildung seines Neffen Ben Solo versagt hatte. In einem Moment der Schwäche hatte er überlegt, seinen Neffen wegen seiner dunklen Seite zu töten. Obwohl niemand zu Schaden kam, fühlte sich Luke unfähig, weiter als Jedi zu leben, und isolierte sich auf Ahch-To. Nur ein kleines Augenzwinkern an Marks düsteren Gedankengang schaffte es in den Film – in Form von neugierigen Porgs, die ein Lichtschwert inspizieren. Glücklicherweise endet diese Szene, anders als in Marks Kopfkino, harm- und verletzungsfrei.

Als Schauspieler hat Mark mit seiner Darstellung von Luke Skywalker über Jahrzehnte hinweg Generationen fasziniert, doch auch er hat mittlerweile seine Reise im Star Wars-Universum als abgeschlossen erklärt. Nach seinem letzten Auftritt in "Der Aufstieg Skywalkers" im Jahr 2019 fühlt sich Mark mit dem Ende seines Charakters im Einklang. Zwar haben die düsteren Ideen, über die er jetzt sprach, niemals das Licht der Leinwand erblickt, doch zeigen sie, wie tief Mark in seine Rolle eingetaucht ist. Trotz seiner Rückkehr als Luke in neuen Sequels ist es für ihn mittlerweile an der Zeit, auch andere Projekte und Leidenschaftsprojekte in den Fokus zu rücken.

Getty Images Mark Hamill bei den Bafta Film Awards 2025 in London

ActionPress/United Archives GmbH Mark Hamill als Luke Skywalker

ActionPress/United Archives GmbH Mark Hamill in "Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück"