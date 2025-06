Mark Hamill beendet "Star Wars"-Ära als Luke Skywalker

Mark Hamill (73) hat in einem aktuellen Interview über seine Zukunft in der Star Wars-Saga gesprochen. Der Schauspieler, der durch seine Rolle als Luke Skywalker weltberühmt wurde, erklärte, dass er keine Pläne habe, zur ikonischen Filmreihe zurückzukehren. "Sie haben mich nicht gebeten. Es war nicht so, dass sie gesagt haben: 'Bitte komm zurück'", sagte er gegenüber Sunday Today und fügte hinzu, dass er keine öffentliche Erklärung abgeben wolle, weil es sich für ihn wie ein natürlicher Abschluss anfühle. Mark spielte die Rolle zuletzt 2019 in "Der Aufstieg Skywalkers", als Luke als Geist zurückkehrte.

Im Gespräch betonte er, dass sein Charakter eine vollständige Abschiedsgeschichte erhalten habe. "Ich bin dankbar für die Zeit, die ich hatte, aber es fühlt sich richtig an, nach vorn zu schauen", erklärte er. Besonders beeindruckt zeigte er sich von den neuen Projekten im "Star Wars"-Universum, die von George Lucas (81) inspiriert wurden. Mark lobte Serien wie "The Mandalorian" und "Das Buch von Boba Fett" – in denen er jeweils einen kurzen Auftritt hatte – dafür, die Saga auf neue Weise zu erweitern. Für ihn sei es "ein neues Zeitalter", in dem das "Star Wars"-Franchise in verschiedenste Richtungen wachsen könne: "George hat ihnen diese großartige Leinwand geschenkt, die gesamte Galaxie. Sie können Western, Krimis, Komödien, Whodunits und alles andere innerhalb des 'Star Wars'-Universums machen."

Abseits des Weltraum-Epos hat sich Mark über die Jahre auch als Schauspieler in anderen Rollen einen Namen gemacht. So ist er aktuell im Film "The Life of Chuck" zu sehen, der auf einer Novelle von Stephen King (77) basiert. Der Film erzählt die Geschichte eines Mannes in verschiedenen Lebensphasen und Mark spielt den Großvater der Hauptfigur. Interessanterweise hatte Mark erst kürzlich verraten, wie lange er den allerersten "Star Wars"-Film nicht mehr angesehen hat.

ActionPress/United Archives GmbH Mark Hamill als Luke Skywalker

ActionPress Mark Hamill als Luke Skywalker in "Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter"

