"Star Wars"-Serie "Andor" wird nach Staffel zwei beendet

Die düstere Star Wars-Serie "Andor" wird nach nur zwei Staffeln beendet. Dass die Geschichte rund um Cassian Andor, gespielt von Diego Luna (45), nicht weitergeführt wird, sorgte bei Fans der gefeierten Produktion für Enttäuschung. Die erste Staffel hatte mit ihrer politischen Tiefe und dem erwachsenen Ton einen Nerv getroffen und galt als eines der ambitioniertesten Projekte im Star Wars-Universum. Obwohl die zweite Staffel am 23. April auf Disney+ startet, steht jetzt fest, dass keine dritte Staffel folgen wird. Die Serie, die ursprünglich auf fünf Staffeln angelegt war, wird damit in einem komprimierten Format abgeschlossen.

In einem Interview mit SFX sprach Showrunner Tony Gilroy offen über die Gründe für das frühzeitige Ende der Serie. Laut Tony sei der immense Aufwand, der hinter der Produktion steckt, letztlich ausschlaggebend gewesen: "Es dauert einfach zu lange, sie zu realisieren." Auch Diego Luna, dessen Figur direkt in den Film "Rogue One" mündet, wäre zum ursprünglich geplanten Ende der fünften Staffel bereits fast 50 Jahre alt gewesen – ein Problem für die Kontinuität. Laut Insidern sei daher schon früh klar gewesen, dass die Geschichte in nur zwei Staffeln zu Ende erzählt werden müsse.

Auch finanziell ist "Andor" eine der aufwendigsten Star Wars-Serien, übertrifft mit einem Budget von 220 Millionen Euro sogar die kürzlich eingestellte Serie "The Acolyte". Während letztere vor allem aufgrund mangelnder Zuschauerzahlen gestrichen wurde, spielte bei "Andor" mehr der logistische und kreative Aufwand eine Rolle. Dennoch verspricht die Galaxie weit, weit entfernt weiterhin spannende Einblicke: Mit Projekten wie "Ahsoka", "Skeleton Crew" und einem geplanten Film zu den "The Mandalorian"-Charakteren bleibe das Franchise laut Kino.de lebendig. Fans trösten sich auch damit, dass die zweite Staffel von "Andor" den ambitionierten Erzählstrang zu einem würdigen Abschluss bringen soll.

Getty Images Tony Gilroy bei "Andor A Star Wars Story" in Japan

Diego Luna in "Rogue One: A Star Wars Story"

