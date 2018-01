Extremer Figurwandel bei Natalia Osada (27)! Für Adam sucht Eva speckte die Reality-Queen satte 15 Kilo ab. Ein Gewicht, das die Kölnerin allerdings nicht halten kann und will. Das Ergebnis: Sie nimmt wieder zu. Im Interview mit Promiflash in Köln verrät sie: "Ich bin kein Fitness-Lifestyle-Girl, sodass ich diese Fitness nicht die ganze Zeit aufrechterhalten kann." Über den Winter sei es völlig in Ordnung, wieder ein bisschen mehr Speck auf die Hüften zu bekommen.