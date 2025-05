Diesen Kandidaten gönnt Natalia Osada den KDRS-Sieg nicht

Reality-TV-Star Natalia Osada (34) hat bei der Premiere der neuen, sechsten Staffel von Kampf der Realitystars ganz offen verraten, welchem Kandidaten sie den Sieg keinesfalls gönnen würde. Im Interview mit Promiflash zeigte sich Natalia gespannt auf den Verlauf der Sendung und machte kein Geheimnis daraus, dass sie mit einigen der Teilnehmer auf Kriegsfuß steht. "Es sind sehr viele Kandidaten dabei, die ich gut kenne. Und viele, die ich mag, aber ein paar, die ich nicht mehr mag", erklärte sie. Besonders eine Kandidatin hat es ihr offenbar nicht angetan: "Also, persönlich kenne ich sie nicht. Aber aus Formaten finde ich immer Anouschka Renzi (60) super schwierig", überlegte Natalia, die auf die griechische Insel Kreta ausgewandert ist. Auf Nachfrage gab sie außerdem zu, dass auch mit Tara das Verhältnis inzwischen abgekühlt ist: "Mit der Tara war ich mal cool. Wir sind aber nicht mehr cool."

Wem sie hingegen von Herzen den Sieg wünschen würde, ließ die TV-Teilnehmerin, die gemeinsam mit ihrem Partner Jiorgos Triadis mit ihrer Teilnahme am Erotikformat "Stranger Sins" polarisierte, nicht unerwähnt: "Wen ich zum Beispiel sehr, sehr liebe, ist die Linda Nobat. Mit der bin ich ganz close." Auch Martin Semmelrogge (69) sei für sie ein echter Sympathieträger und sie freue sich, so viele interessante Charaktere in der neuen Staffel zu sehen. Dass sie selbst noch nie an dem Format teilgenommen hat, bedauert Natalia offen – und macht deutlich, dass sie sich selbst gut in der Runde vorstellen könnte. "Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass man mich irgendwann mal auch in diesem Format sehen darf. Ich liebe das Format. Ich wäre ja nicht hier, wenn ich es nicht gucken würde", bekennt sie. Seit der ersten Staffel verfolgt sie "Kampf der Realitystars" mit großem Interesse und ist überzeugt, dass ihre ehrliche und direkte Art perfekt in die Show passen würde.

Privat ist Natalia für ihren Humor und ihre offene Art bekannt. Die ehemalige "Catch the Millionaire"-Teilnehmerin sorgt sowohl auf Social Media als auch in Fernsehsendungen immer wieder für Überraschungen, weil sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Ihr Verhältnis zu anderen Realitystars ist oft von wechselnden Allianzen und kleinen Dramen geprägt – Natalia spricht Konflikte offen an, anstatt sie zu verschweigen. Auf Instagram teilt sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben, berichtet von Begegnungen mit Kollegen: Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin wetterte beispielsweise gegen ein Satire-Video von Evanthia Benetatou (33) über die Reaktionen auf ihren Seitensprung mit Serkan Yavuz (32). Trotz kleinerer Zoffereien in der TV-Welt wirkt Natalia für viele Fans authentisch und schafft es immer wieder, über sich selbst zu lachen.

RTLZWEI Anouschka Renzi, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Instagram / nataliaosada Natalia Osada und Jiorgos Triades, "Stranger Sins"-Stars

