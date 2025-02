Natalia Osada fühlt sich nach OP-Pfusch immer noch unwohl

Vor einigen Jahren legte sich Natalia Osada (34) für einen Brazilian Butt Lift unters Messer. Das Ergebnis war allerdings eine Katastrophe: komplett verpfuscht und mit viel zu vielen Schmerzen verbunden. Wie die Reality-TV-Bekanntheit im Gespräch mit Promiflash nun erzählt, leidet sie bis heute unter den Folgen dieses Eingriffs. "Ich glaube, dass ich mich erst dann wieder richtig wohl in meinem Körper fühle, wenn ich nicht jedes Mal daran erinnert werde, wenn ich in den Spiegel schaue", gibt sie zu. Denn tatsächlich betreibt sie noch "Schadensbegrenzung" an Stellen, die ihrer Meinung nach immer noch ausgebügelt werden müssen. Für Natalia war die kosmetische Behandlung "auf jeden Fall Körperverletzung".

Wie sie gegenüber Promiflash erklärt, hat sie sich vielen weiteren Prozeduren unterzogen, um den Pfusch richten zu lassen. "Solche OPs brauchen auch immer Heilungsprozesse, man kann das nicht alles in einem Abwasch machen. Das will man seinem Körper natürlich nicht antun. [...] Und die Psyche leidet auch stark darunter", schildert die gebürtige Polin. Der Pfusch beeinträchtigte nicht nur Natalias mentale und körperliche Gesundheit – auch die Intimität mit ihrem Ehemann litt darunter. Wie sie ebenfalls zugab, wurde ihr Sexualleben durch diese Fehlentscheidungen ziemlich eingeschränkt.

Dem Problem mit der Intimität hat die Beauty allerdings schon Abhilfe geschaffen – zumindest teilweise. Zusammen mit ihrem Partner nahm sie an der Erotikshow "Stranger Sins" teil und hat die Zeit dort sichtlich genossen. "Bei ['Stranger Sins'] ging es mal nur um uns als Paar, nur um ihn und mich. Als Patchworkfamilie haben wir so was gebraucht", schildert sie im Interview. Denn neben ihren persönlichen Problemen muss sich Natalia seit der Hochzeit mit Jiorgos auch noch um zwei Kinder kümmern, die ihr Liebster aus einer früheren Beziehung hat.

Instagram / nataliaosada Natalia Osada, Realitystar

Instagram / jiorgostriadis Natalia Osada und ihr Partner Jiorgos Triadis, Januar 2025

