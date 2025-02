Natalia Osada schließt Liebescomeback von Kate und Jakub aus

Kate Merlan (37) und Jakub Merlan-Jarecki (29) führen seit mehreren Jahren eine On-off-Beziehung. Zuletzt versuchten die Realitystars, ihrer Ehe bei "Stranger Sins" eine letzte Chance zu geben – offenbar vergeblich. Denn sowohl Kate als auch Jakub gaben vor Kurzem im Netz zu verstehen, dass ein Liebescomeback für sie ausgeschlossen sei. Sieht das Kates gute Freundin Natalia Osada (34) genauso oder denkt sie, dass sich das einstige Paar sogar wieder zusammenraufen könnte? "Ich wünschte, ich könnte sagen, dass sie es irgendwann mal wieder schaffen, aber ich denke, der Drops ist gelutscht", findet das Reality-Sternchen klare Worte im Interview mit Promiflash.

Doch obwohl Natalia der Beziehung keine Chance mehr einräumt, blickt sie stellvertretend für ihre Freundin positiv in die Zukunft. "Vielleicht ist es auch besser so. Ich glaube, wenn es einem zu sehr an die Substanz geht und man da zu verletzt ist, sollte man da auch einen klaren Schlussstrich ziehen", erklärt die Blondine gegenüber Promiflash und fügt im selben Atemzug hinzu: "Sie ist ein toller Mensch und sie verdient nur das Beste und auch den richtigen Partner an ihrer Seite. Ich glaube auch, dass Jakub es leider nicht war."

Im Gegensatz zu Kate hat Natalia schon ihren passenden Deckel gefunden. Seit 2018 geht die Adam sucht Eva-Bekanntheit mit Jiorgos Triadis durchs Leben. 2021 krönte das Paar sein Liebesglück mit dem Jawort. Gegenüber Promiflash plauderte die TV-Bekanntheit erst kürzlich ihre süße Kennenlerngeschichte aus. Obwohl sie zu dem Zeitpunkt in Köln und Düsseldorf lebten und häufig dieselben Lokale besuchten, kreuzten sich ihre Wege nicht. Erst durch ihre Freunde wurden sie schließlich verkuppelt: "Dann saßen wir den ganzen Abend gemeinsam da und haben gequatscht, bis das Restaurant geschlossen hat."

Panama Pictures / ActionPress Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Mai 2024

Instagram / nataliaosada Natalia Osada und Jiorgos Triades, "Stranger Sins"-Stars

