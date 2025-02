Natalia Osada möchte ihr Eheversprechen mit Jiorgos erneuern

Natalia Osada (34) und ihr Ehemann Jiorgos Triadis gewähren private Einblicke in ihre Beziehung – und zwar durch ihre Teilnahme am Erotikformat "Stranger Sins". Wie gut es abseits der Kameras zwischen dem Paar läuft, betont die Reality-Darstellerin nun im Interview mit Promiflash: Auf die Frage, wie es mit einem erneuten Eheversprechen der beiden aussieht, kommt die blonde Schönheit mächtig ins Schwärmen und verrät: "Auf jeden Fall. Ich habe zu Jiorgos gesagt, dass ich mir das sehr, sehr stark wünsche und dann auch gerne wieder so eine Feier, wie wir sie in Griechenland hatten."

Während des Gesprächs betont die Promi Big Brother-Bekanntheit, dass ihre Hochzeit vor fast vier Jahren nicht nur für sie und ihren Partner traumhaft war, sondern auch für Natalias zwei Stiefkinder. "Wir haben damals in Griechenland geheiratet und das war so wunderschön und die Kinder reden bis heute darüber. Das war ein absolutes Life-Highlight und die haben es geliebt", erinnert sich die frühere Adam sucht Eva-Teilnehmerin und ergänzt glücklich: "Sie meinten, das war der schönste Tag überhaupt und natürlich würde ich das supergerne erneuern."

Ein paar Bedingungen gibt es trotzdem, bevor Natalia ihren Liebsten ein zweites Mal zum Mann nimmt. "Aber – da muss sich Jiorgos drum kümmern. Dann möchte ich auch einen neuen Ring und alles drum und dran!", lacht sie im Promiflash-Interview hoffnungsvoll. Wann es tatsächlich dazu kommt, bleibt jedoch offen. Natalia und Jiorgos lernten sich vor ein paar Jahren über gemeinsame Freunde kennen. Im Sommer 2021 traten die TV-Stars schließlich vor den Traualtar.

Instagram / nataliaosada Natalia Osada und ihr Ehemann Jiorgos Triadis, Oktober 2022

Natalia Osada Natalia Osada und Jiorgos Triadis, "Stranger Sins"-Stars

