"Narzissmus": Natalia Osada wettert gegen Evas Satire-Video

Eva Benetatou (33) bleibt wohl weiterhin das Gesprächsthema Nummer eins. Nachdem die einstige Bachelor-Lady öffentlich gemacht hatte, dass Serkan Yavuz (32) seiner Frau Samira (31) mit ihr fremdgegangen war, veröffentlichte sie ein Satire-Video, in dem sie die Reaktionen ihrer TV-Kollegen imitierte. Dafür hagelt es nun erneut Kritik – wie beispielsweise von Natalia Osada (34). Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin repostet den Clip in ihrer Instagram-Story und erklärt dazu, fassungslos über Evas Art und Weise zu sein. "Und das, meine Lieben, ist Narzissmus. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Besser kann man sich selber nicht exposen", schreibt sie.

Noch entsetzter zeigte sich aber Samira. Die Beauty & The Nerd-Bekanntheit brachte in ihrer Social-Media-Story zum Ausdruck, Evas Aufnahme überhaupt nicht lustig zu finden. Ganz im Gegenteil: Sie findet es ziemlich unangebracht, sich darüber lustig zu machen, wie der Seitensprung mit Serkan von der Öffentlichkeit aufgenommen wird. "Ich bin so schockiert. Ich kann echt nicht glauben, dass dieses Video existiert", betonte die ehemalige Sommerhaus-Gewinnerin und ergänzte: "Wenn deine Reue echt wäre, dann wäre Schweigen deine Antwort gewesen – nicht Nachäffen."

Noch vor wenigen Tagen beteuerte Eva im Netz, wie leid es ihr tue, dass Samira durch ihr Handeln verletzt worden war. In ihrem Video zeigte sich die 33-Jährige aber von einer anderen Seite: Sie parodierte als Allererstes die Reaktion der zweifachen Mama. "Wie kannst du mir nur die Show stehlen? Und jetzt einfach die Wahrheit auspacken? Dabei wollte ich das doch sagen. Ich wollte das in meinem Podcast erzählen", erklärte die ehemalige Promis unter Palmen-Teilnehmerin, bevor sie mit der Imitation von Lisha Savage weitermachte: "Warum bist du so eklig? Was bist du für eine? Ich hatte recht im Sommerhaus."

RTL Serkan und Samira Yavuz, Sommerhaus-Gewinner 2023

Getty Images Eva Benetatou im Dezember 2022

