Glamour-Roben und Horror-Outfits! Die diesjährigen Golden Globes hatten modetechnisch wieder so einiges zu bieten. Als Zeichen gegen sexuelle Belästigung in Hollywood trugen dieses Mal alle Stars nur Schwarz. Bei ein paar Promis kam diese Ansage aber offenbar nicht an. So stach zum Beispiel Germany's next Topmodel-Siegerin Barbara Meier (31) mit einem bunten Kleid besonders negativ hervor. Promiflash zeigt die größten Fashion-Highlights und peinlichsten Modesünden der diesjährigen Award-Show.