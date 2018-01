Autsch! Liam Payne (24) ist nur zweite Wahl! Aktuell feiert das ehemalige One Direction-Mitglied gemeinsam mit Rita Ora (27) einen Mega-Erfolg. Der junge Papa und die Brit-Sängerin liefern nämlich den Titelsong zum dritten und letzten Fifty Shades Of Grey-Teil. Allerdings ist der Hottie nur Notnagel, denn "For You" hätte eigentlich ein ganz anderer Popstar performen sollen, wie ein Insider nun gegenüber Daily Star verrät: "Eigentlich wollte Universal Pictures Justin Bieber (23) verpflichten, den Song, egal ob mit oder ohne Rita, zu singen."