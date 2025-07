"Building the Band"-Co-Stars erinnern sich an Liam Payne

Liam Payne (✝31), ehemaliger Sänger und Mitglied von One Direction, hinterließ nach seinem tragischen Tod im Oktober 2024 während der Dreharbeiten zu "Building the Band" eine tiefe Lücke. In der Netflix-Castingshow, die am Mittwoch, den 23. Juli, eine neue Episode veröffentlichte, unterstützte der Musiker mit viel Leidenschaft und Einfühlungsvermögen die Nachwuchstalente. Besonders die Boygroup Midnight 'Til Morning hatte es ihm angetan. "Ich habe eine Schwäche für euch, Jungs. Enttäuscht mich nicht", ermutigte Liam die Band vor einem wichtigen Auftritt. Trotz ihres Engagements schafften es die jungen Musiker nicht ins Finale.

Die Kollegen von Liam Payne, darunter Kelly Rowland (44) und AJ McLean (47) von den Backstreet Boys, teilten in der neuen Folge emotionale Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit dem Sänger. Kelly beschrieb ihn als charmant und intuitiv: "Er hatte so ein gutes Gespür und brachte oft mit seinen witzigen Einzeilern alle zum Lachen." AJ betonte, dass Liam stets für die Nachwuchstalente da war und sie ermutigte, das Beste aus ihren Karrieren zu machen. Er erinnerte sich besonders daran, wie begeistert Liam seine Erfahrungen mit One Direction teilte und den jungen Talenten riet, die gemeinsame Zeit innerhalb ihrer Bands zu schätzen. "Das ist der Weg, wie sich an ihn erinnert werden sollte – als eine Inspiration für so viele", bekundete AJ.

Privat war Liam als eine herzliche und hilfsbereite Person bekannt, die viel Wert darauf legte, andere zu unterstützen. Hinter der kameradschaftlichen Fassade verbarg sich jedoch auch ein Mensch, der mit eigenen Herausforderungen kämpfte, darunter bekannte Probleme mit Suchterkrankungen. Auch in schwierigen Momenten schaffte es Liam jedoch, seinen Mitmenschen positive Energie und Hoffnung zu schenken. Seine Liebe zur Musik und die Geschichten aus seinen eigenen Bandtagen hinterließen bei all denen, die mit ihm arbeiteten, einen bleibenden Eindruck. Er starb mit nur 31 Jahren und hinterlässt einen Sohn sowie eine bewegende Karriere, die unzählige Menschen berührt hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne, Sänger

Anzeige Anzeige

Courtesy of Netflix Kelly Rowland, Liam Payne und Nicole Scherzinger in einer Folge von "Building the Band"

Anzeige Anzeige

MEGA / Tammie Arroyo / AFF-USA.com Liam Payne, Sänger