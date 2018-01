Sie bekommt ihr drittes Kind – und die Briten stehen Kopf! Seit dem 4. September 2017 ist es offiziell: Herzogin Kate (36) ist erneut schwanger. Schon im April dieses Jahres sollen Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) ihr Geschwisterchen bekommen. Nach einigen Wochen, in denen Kate sich wegen schlimmer Übelkeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen musste, kann sie jetzt endlich wieder unter Leute. Am Mittwoch war sie zu Gast in der Reach Academy im Londoner Stadtteil Feltham und verzückte dort mit ihrem kleinen, aber mittlerweile deutlich erkennbaren Sechs-Monats-Babybauch!