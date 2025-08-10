Beliebtheitsranking der Royals: Prinz William überholt Kate

Prinz William (43) ist offiziell der beliebteste Royal Großbritanniens. Laut einer neuen Umfrage haben 74 Prozent der Briten eine positive Meinung über den Prinzen von Wales. Damit überholt William erstmals seine Ehefrau Kate (43), die bisher den Spitzenplatz innehatte. Mit 71 Prozent Zustimmung liegt die Prinzessin von Wales nun auf Rang zwei. Die Ergebnisse der Umfrage, die am 5. und 6. August durchgeführt wurden, zeigen, dass vor allem Williams persönlicher Einsatz und seine Nähe zu den Bürgern sein Ansehen enorm gestärkt haben. Williams Bruder Prinz Harry (40) und seine Frau Meghan (44) finden sich am Ende der Beliebtheitsskala wieder. Lediglich 28 Prozent der Teilnehmer äußern sich positiv über den jüngsten Sohn von König Charles (76), während seine Ehefrau mit nur 20 Prozent Zustimmung noch schlechter abschneidet.

Ein Grund für Williams wachsende Beliebtheit könnte sein Umgang mit schwierigen persönlichen Situationen sein. Besonders im letzten Jahr beeindruckte er die Öffentlichkeit, als er zunehmend royale Pflichten allein übernahm, während Kate sich aufgrund ihrer Krebserkrankung zurückzog. Diese Phase schien eine neue, menschlichere Seite des künftigen Königs ans Licht zu bringen. Auch die Ehe der beiden sorgt seit Jahren für positives Aufsehen. Seit ihrem grandiosen Hochzeitstag 2011 gelten William und Kate als Traumpaar der Monarchie, das durch Diskretion und Engagement überzeugt.

Auf Platz drei hinter William und Kate bleibt konstant Prinzessin Anne (74), deren Engagement und Bodenständigkeit von der britischen Öffentlichkeit seit Jahren geschätzt wird. Sie gilt als eine der fleißigsten Mitglieder der Königsfamilie und ist oft im Schatten ihrer prominenteren Verwandten aktiv. Trotzdem hinterlässt Anne einen bleibenden Eindruck. Journalisten und Wohltätigkeitsorganisationen loben sie regelmäßig als mitfühlend, bescheiden und engagiert. Viele beschreiben Anne sogar als "den besten König, den Großbritannien nie haben wird".

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate am 29. April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne bei einem Empfang im Buckingham Palace