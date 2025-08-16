VJ Day: Prinz William und Kate unterbrechen ihre Sommerpause

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben ihre Sommerpause unterbrochen, um dem 80. Jahrestag des VJ Day zu gedenken. Auf Instagram würdigten sie am Freitag, den 15. August, den Mut und die Opferbereitschaft der britischen und Commonwealth-Truppen, die im Asien-Pazifik kämpften. "Wir schulden der Generation, die so viel gegeben hat, unseren bleibenden Dank", schrieben sie und ergänzten: "Damit wir nicht vergessen." Die Worte unterzeichneten sie mit ihren Initialen, was ihrer Botschaft eine persönliche Note verlieh.

Der VJ Day, auch bekannt als Victory over Japan Day, markiert das Ende des Zweiten Weltkriegs im Pazifik und wird jedes Jahr in Großbritannien und den Commonwealth-Staaten als Gedenktag begangen. Prinz William und Prinzessin Kate erinnerten in ihrer Botschaft nicht nur an die tapferen Soldaten, sondern auch an das enorme Leid jener Zeit. König Charles III. (76) schloss sich mit einer bewegenden Rede an, in der auch er die Leistungen der Veteranen und ihrer Familien würdigte. Dabei erinnerte er an seinen Großvater, König George VI., der vor acht Jahrzehnten das Kriegsende verkündete, und gedachte der Opfer von Hiroshima und Nagasaki.

William und Kate, die normalerweise ihre Sommerpause auf dem Landsitz in Norfolk verbringen, legen großen Wert auf historische Gedenktage. Die Verbindung zur Geschichte scheint ihnen eine Herzensangelegenheit zu sein. Bereits im Mai war das royale Paar zusammen mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis Teil der Feierlichkeiten zum Kriegsende in Europa. Ihre Botschaft zum VJ Day zeigt erneut, wie wichtig ihnen Traditionen und die Erinnerung an vergangene Generationen sind. "Das Gefühl von Dankbarkeit und Respekt ist etwas, das wir unseren Kindern weitergeben wollen", hatte Kate einst über die Bedeutung solcher Anlässe gesagt.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William vor dem Taj Mahal in Agra, 2016

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei der Royal Garden Party im Buckingham Palace

Getty Images Königin Camilla und König Charles mit Kate, George, Charlotte, William und Louis, Dezember 2024