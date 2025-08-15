Prinzessin Kate überrascht die Fans mit ihrem Urlaubsprojekt

Prinzessin Kate (43) hat ihre Anhänger mit einer unerwarteten Geste begeistert: Trotz ihrer Sommerpause teilte sie am Mittwoch auf Instagram eine Serie von sieben neuen Lehrvideos im Rahmen ihrer Arbeit mit dem Royal Foundation Centre for Early Childhood. Das Projekt, mit dem die dreifache Mutter ihren Einsatz für die frühkindliche Bildung weiter vorantreibt, liegt ihr schon seit Jahren besonders am Herzen. Die Videos, die sich mit diesem bedeutsamen Thema befassen, wurden während ihres Urlaubs vorgestellt und sorgten prompt für Begeisterung bei den Fans.

Auch Kates Schwester Pippa Middleton (41) scheint nun Inspiration aus Kates Engagement zu ziehen. Wie Insider laut Vanity Fair berichten, plant die ebenfalls dreifache Mutter ein eigenes wohltätiges Projekt, das sich mit einem ähnlich bedeutsamen sozialen Thema beschäftigen soll. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Middleton-Schwestern ihr Herz für gemeinnützige Ideen zeigen. Welche Details genau hinter Pippas neuem Vorhaben stecken, bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis. Doch die Spekulationen halten die royale und gesellschaftliche Welt bereits jetzt in Atem.

Kate ist bei den Briten äußerst beliebt. Royal-Expertin Ingrid Seward glaubt, dass sich das Volk sehr schnell mit der 43-Jährigen durch ihre bürgerliche Herkunft verbunden gefühlt habe. Laut einer neuen YouGov-Umfrage hat ihr Mann Prinz William (43) sie jedoch im Beliebtheitsranking knapp überholt. Demnach haben 74 Prozent der Briten eine positive Meinung über den Prinzen von Wales. Kate hatte zuvor den Spitzenplatz inne. Mit 71 Prozent Zustimmung liegt die Prinzessin von Wales nun auf Rang zwei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei einem Besuch des RHS's Wellbeing Gardens im Colchester Hospital

Anzeige Anzeige

Getty Images Pippa Middleton im September 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Ankunft von Emmanuel Macron in London, Juli 2025