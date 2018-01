Es soll ja eigentlich um die Suche nach der großen Liebe gehen, doch der neue Bachelor Daniel Völz scheint seine Kandidatinnen schon vor seiner finalen Entscheidung auf Herz, Nieren und Geschlechtsorganen zu prüfen. Wie die IN aus Produktionskreisen erfahren haben will, soll der Rosenkavalier ein echter Casanova sein. Ein Insider verrät jetzt: "Daniel wollte so häufig Sex, dass RTL eingreifen musste." Wie bitte? Auch Ex-Bachelor Oliver Sanne (31) ist schockiert – er wurde damals wegen weitaus weniger Aktivitäten heftig kritisiert: "Bei mir war es ja so, dass ich verurteilt wurde, weil ich mit drei von den 22 Damen geknutscht habe." Der neue Bachelor legt da offenbar ein ganz anderes Tempo vor...