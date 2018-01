Er hat ordentlich Tempo drauf! In der allerersten Folge von Der Bachelor kämpften auch in diesem Jahr wieder 22 schöne Frauen um das Herz und vor allem die Aufmerksamkeit von Junggeselle Daniel Völz. In der Regel belohnt der Rosenkavalier das große Interesse der Kandidatinnen schon vor der offiziellen Zeremonie mit einer roten Dornenblume – doch nicht in dieser Staffel: Daniel schenkte gleich zwei Damen eine erste Rose – und brachte die anderen Teilnehmerinnen damit zum Kochen!