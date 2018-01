1994 arbeitete Steven an seinem Film "Auf brennendem Eis". Auch eine von den amerikanischen Ureinwohnern abstammende Frau arbeitete als Komparsin am Set und wurde von dem Hauptdarsteller zu einer Feier eingeladen. Doch vor Ort waren keine weiteren Personen. "Er zog mich in sein Zimmer und schloss die Tür und fing an, mich zu küssen. Dann hat er mir die Sachen ausgezogen und ehe es mir bewusst wurde, lag er schon auf mir, vergewaltigte mich", erzählte Regina Simons jetzt The Wrap.