Jetzt geht's los! Am 19. Januar startet das zwölfte Dschungelcamp. Promiflash trifft die ersten vier abenteuerlustigen Promis, die sich am Frankfurter Flughafen in den Flieger setzen – und checkt die Stimmung. Neben Social-Media-Sternchen Jennifer Frankhauser (25), Schauspielerin Sandra Steffl (47) und Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann (48) ist Ex-Sommerhaus-Bewohner Matthias Mangiapane (34) wohl am glücklichsten über den Abflug. Der Grund: Er will schon seit fünf Jahren ins Camp! "Wie die Zusage kam, war ich eigentlich krank und lag auf der Couch und dann kam der Anruf 'Du bist dabei' und meine Grippe war wie weggeflogen. Ich war total happy und bin schreiend durchs Haus gelaufen und war überglücklich", verrät er.