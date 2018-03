Bald ist es wieder soweit: Curvy Supermodel startet in seine dritte Staffel! Während die Castings noch in vollem Gange sind, wurden für die künftigen Plussize-Models schon einige herausfordernde Challenges geplant. Wie Chefjurorin Angelina Kirsch (29) im Interview mit Promiflash verriet, sollen die Aufgaben in diesem Jahr noch härter werden: “Es wird auf jeden Fall wieder eine Stufe weiter gehen.”



